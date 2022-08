ALKÜ’lü Akademisyenden Şok İddialara Yanıt

İddiaların odağındaki Işık, kurumla 15 yıldır ilişiğinin olmadığını ifade etti. KPSS’nin geçen pazar (31 Temmuz) günü yapılan Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınları deneme sınavı ve ders videolarında yer alan sorularla aynı olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandalın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın soruşturulması için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmiş ve Yediiklim Yayınevi’nin Ankara’da bulunan iki şubesinde arama başlatılmıştı. 2005’te limitet şirket unvanını elde eden Ankara merkezli şirketin kurucuları Fikret Işık ve Selim Işık. 50 bin YTL sermaye ile kurulan şirketin hedeflerini "Özel eğitim kurumları açmak, dershaneler kurmak ve öğrencileri kurum sınavlarına hazırlamak” olarak tanımlanmıştı. Şu anda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Öğretim Görevlisi olan şirketin kurucularından Fikret Işık, kurumda iki sene müdür olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında hisselerini Nafiye Işık’a devretti. Ulusal basında yer alan haberlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Işık’ın halen ALKÜ’de öğretim görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

‘15 YILDIR BİR ALAKAM YOK’

ALKÜ rektörü Ekrem Kalan tarafından üniversite bünyesine alındığı öne sürülen Işık konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı: “Adım Fikret Işık, bir üniversitede öğretim elemanı olarak çalışıyorum. YÖK akademik portalında hakkımda her şey yazıyor. Bir kamu görevlisiyim, şeffaf bir insanım. Adresim, telefonum, her şeyim kayıtlardaki ile aynıdır. İnternette 2 dakikada tüm bilgilerime ulaşabilirsiniz. 2005'te kurduğumuz Yediiklim Yayınevi'nden 2007 yılında ayrıldım. Daha sonra bu sektörle ilgili hiç bir iş yapmadım. Şimdiki sahipleriyle bir ilişkim yok. Ben ayrıldıktan birkaç yıl sonra şimdiki sahipleri ortak olmuş. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir konu olduğu için bana da herkes her şeyi soruyor, sorsunlar elbette. Umarım bu arayışlar adaletin sağlanmasına katkı sağlar. Arada kötü niyetli veya cehaletle beni konuya dahil etmeye çalışanlar olabilir. Şu aşamada önemli olan gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Özetle, benim 15 yıldır Yediiklim'le alakam yok, ortaklığım/ticaretim yok, olayla ilgili bilgim yok. Ben de bir vatandaş olarak olayı basından takip ediyor, konunun açığa çıkmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.