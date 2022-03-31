ALKÜ’de Şampiyonluk Sevinci

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen 2021-2022 sezonu Futbol 1. lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. 5 grupta 20 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ALKÜ Futbol Takımı D grubunda, Fırat Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Futbol Takımları ile eşleşti. Rakiplerine yenilmeyen ve müsabakaları namağlup 1’inci olarak tamamlayan ALKÜ Futbol Takımı, 09-14 Mayıs'ta Burdur'da düzenlenecek olan Üniversite Süper Lig Play-Off Yükselme müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

ALKÜ Futbol Takımının Antrenörleri Alper Karadöl ve Öğr. Gör. Batıkan Yunus Can Gülşen, elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Karadöl ve Gülşen, desteklerinden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkür etti.