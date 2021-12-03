ALKÜ’de Hemşireler Grev Yaptı

Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacak. ALKÜ EAH'taki hemşireler ise bu kararın ardından sağlık çalışanlarına ayrım yapıldığı gerekçesiyle greve gitti.

Hekim kadrolarının maaşlarında artış olacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca konu hakkında "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" sözleriyle düzenlemenin ayrıntılarını anlatmıştı.

EŞİTSİZLİĞE ALKIŞ

Sağlık personelini ayrıştıran son zam düzenlemesi Alanya'da da büyük tepki çekti. Bu kapsamda Alanya'daki hemşireler de sabah saatlerinde Alanya eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak grev yaptılar. Hemşireler uzun süre alkışlarla tepkilerini gösterdiler.