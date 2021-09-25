ALKÜ ve 'İsveçliler' iş birliği yapacak
ALKÜ Rektörü Prof. Dr Ekrem Kalan, Alanya İsveçliler Derneği’ni ağırladı
GÜNDEM 25.09.2021, 09:24 Melike Temir
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr Ekrem Kalan, Alanya İsveçliler Derneği’ni ağırladı. Dernek Başkanı Ceylan Çelik, Rektör Kalan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, eğitim alanında yapılabilecek iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Başkan Çelik, Rektör Kalan’a dernek yönetimi adına plaket verdi.
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