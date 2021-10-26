ALKÜ Türk Üniversiteleri Birliğine üye oldu

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Kocaman, “Alanya’mız, Türk Dünyası’nın gözbebeği ve turizmin kalbi. Selçuklu’nun başkenti Alanya’mızda bulunan güzide üniversitemiz Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yapılan 5. Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Üniversiteler Birliği’ne (TURKUNİB) üye oldu. Hayırlı olsun” dedi.