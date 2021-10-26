Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
ALKÜ Türk Üniversiteleri Birliğine üye oldu
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olan Alanyalı Ömer Kocaman, sosyal medya hesabında müjdeyi verdi
GÜNDEM 26.10.2021, 20:34 YEDİ GÜN HABER-2-
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Kocaman, “Alanya’mız, Türk Dünyası’nın gözbebeği ve turizmin kalbi. Selçuklu’nun başkenti Alanya’mızda bulunan güzide üniversitemiz Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yapılan 5. Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Üniversiteler Birliği’ne (TURKUNİB) üye oldu. Hayırlı olsun” dedi.
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