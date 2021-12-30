ALKÜ Rektörü Kalan Kaza Yaptı!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, dün akşam kendi kullandığı otomobili ile bir beton mikserine arkadan çarparak hafif yaralandı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada aracı büyük hasar alan Rektör Kalan, şans eseri hafif yaralandı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen Kalan, ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.