ALKÜ; ‘Lakadamyalı’nın İlişiğini Kestik’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna Duyurulur, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı’nın profesörlük unvanı için gerekli şartları taşımadığı iddialarına yönelik bazı medya kuruluşlarına verdiği demeçte “Kamu kaynaklarının etkin yönetimiyle birlikte, bu kaynaklara göz dikmiş ve nemalanamamış lümpenlerin bir yılı aşan süredir devam eden itibarsızlaştırma çabalarına hizmet eden bazı üniversite mensupları ve yöneticilerinin…” şeklindeki çirkin ve mesnetsiz söylemi Üniversitemiz mensupları ve yöneticileri tarafından asla kabul edilmediği için sürecin nasıl geliştiğine dair kamuoyunun bilgilendirmesi gereği hasıl olmuştur. Hüseyin Lakadamyalı, 14.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Üniversitemiz Tıp Fakültesi profesör kadrosu ilanına başvurmuştur. Üniversitemiz önceki rektörü tarafından jürinin verdiği rapor doğrultusunda profesörlüğe atanmıştır. 17.09.2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan atanmıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen “Akademik Biniş Töreni”ninde daha önceki rektörümüz döneminde atanan hocalara “Profesörlük Belgesi” takdim edilmiştir. 31.08. 2021 tarihli yazı ile YÖK tarafından ilgili kişinin profesörlüğe atanması hakkında Üniversite Rektörlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapılması; şikâyetçilere ve YÖK başkanlığına bilgi verilmesi istenmiştir. Bunun üzerine 2547 sayılı Kanunun 53/b/3(k) maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından soruşturma açılmış, ve soruşturma neticesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Akademik Atama ve Yükselme Yönergesindeki şartları taşımadığı tespit edilmiş ve bu tespit raporlaştırılmıştır. Üniversite Yönetim Kurulu ilgili raporu değerlendirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 ve 15’inci maddeleri doğrultusunda, atama dosyasının tekrar değerlendirilmesi için aynen atamada olduğu gibi alanında yetkin ve ilgilinin bilim dalında ülkemizin farklı üniversitelerinde fiilen çalışan 5 (beş) adet Profesörden oluşan jüri üyelerine dosya gönderilmiştir. Konuya ilişkin soruşturma raporu, akademik değerlendirme kurulu ve yeniden seçilen jürilerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda atama esnasında yürürlükte olan ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları profesörlük şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle ilgili kişinin Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından ilişiği kesilmiştir. Yukarıda da yapılan geniş açıklamadan anlaşılması üzere, söz konusu süreç son derece şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmüş olup, Üniversitemiz mensupları ve yöneticilerine yönelik asılsız söylemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”