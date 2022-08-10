Alkollü Sürücü Terör Estirdi

Edinilen bilgiye göre, Alantur köprüsü civarında meydana gelen olayda alkollü olduğu anlaşılan sürücü, Alanya istikametine hareket halindeyken, trafik ekiplerini görmesi üzerine ters şeritten Kestel istikametine kaçmaya başladı. 2 araç ve 1 motora çarpan, trafikte adeta terör estiren sürücü, polis ekipleri tarafından takip edilmeye başlandı. Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü film sahnelerinden fırlamış görüntülere sebep olurken, kısa bir takip sonrasında yakalanarak göz altına alındı.