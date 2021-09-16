ALKOD'tan aşure ikramına davet 

Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, yarın (17 Eylül 2021) Alanya halkına aşure ikramında bulunacaklarını duyurdu. Göker, "ALKOD olarak 17 Eylül 2021 tarihinde, cuma namazı sonrası, Alanya Müftülüğü binası karşısındaki Emine Özmüftüoğlu Camii avlusunda aşure ikramımız olacaktır. Tüm halkımız davetlidir" dedi.