ALKOD'tan aşure ikramına davet
Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, yarın cuma namazı sonrası aşure ikramında bulunacak.
GÜNDEM 16.09.2021, 21:58 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, yarın (17 Eylül 2021) Alanya halkına aşure ikramında bulunacaklarını duyurdu. Göker, "ALKOD olarak 17 Eylül 2021 tarihinde, cuma namazı sonrası, Alanya Müftülüğü binası karşısındaki Emine Özmüftüoğlu Camii avlusunda aşure ikramımız olacaktır. Tüm halkımız davetlidir" dedi.
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