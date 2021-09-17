ALKOD şehitlerimiz için aşure dağıttı

Emine Özmüftüoğlu Camii avlusunda cuma namazından sonra düzenlenen aşure dağıtımına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, ALESO Başkan adayı Selman Arıkan, ALKOD Başkanı Ömer Göker, Alanya Müftüsü İhsan İlhan ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazının kılınmasının ve Müftü İlhan’ın yaptırdığı duanın ardından ALKOD üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. ALKOD Başkanı Göker, “Şehitlerimizin, ecdadımızın ruhlarına aşure dağıtmak istedik. Orman yangınlarında tüm Türkiye’nin her tarafından yardım eden kişilerin ailelerinin, yakınlarının ruhlarına aşure dağıttık. Etkili ve faziletli oldu. Herkese desteklerinden ve katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.