ALKARDER Karadenizli Öğrencileri Buluşturdu

Alanya’da yaptığı hizmetler ve faaliyetler ile en aktif dernekler arasında yer alan ALKARDER, bugün üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. Kahvaltının ardından Karadenizli öğrenciler, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadılar. Derneğin 2008 yılında kurulduğunu ve aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini belirten Başkan Muhammet Köse, ‘’Derneğimizin amacı Karadeniz ile Alanya arasında bir köprü olmak ve öğrencilerimizin kaynaşmasına katkı sağlamak. Karadenizli öğrencilerimiz bizim de yıllar önce geldiğimiz bu güzel şehirde Karadenizliyi en iyi şekilde temsil edecektir. Karadenizli iyiye ve iyiliğe öncülük eden olmuştur hep. Bu vesile ile ilk kahvaltımıza katılan herkese yönetim kurulu adına teşekkür ederim’’ dedi.

ALKARDER Başkanı Muhammet Köse, derneğin özellikle Alanya kırsalında yaptığı yardımların bu ramazan ayında da devam edeceğini söyledi.