Aliefendi’de Sulama Suyu Skandalı..!



MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ



Tarımla uğraşan mahalle sakinleri ise sulama suyundan mahallenin yüzde 15’inin yararlanabileceğini önceki projenin neden değiştiğini sordular.

Mevcut projenin ilk halinin değiştiğini belirten Murat Koç, ‘’Yıllardır Ak Parti sulama suyunun reklamını yapıyordu. Bir çok mahalle sakini de bu suya güvenerek bahçelerinde tarımla uğraşmaya başladı. Ancak bugün mahallenin dörtte biri bu sudan yararlanabilecek. Bu sadece şovdan başka bir şey değil’’ dedi.

Kemali Koç; ‘’Sulama suyunu kendi imkanlarımızla izin verirse yetkililer götürebiliriz. Yaz aylarında ciddi sıkıntı yaşıyoruz’’ dedi.

Nevzat Apaydın, ‘’ Sulama suyu geldi ancak sadece mahallenin en altındaki evler yararlanacak sudan. Temennimiz tüm mahallenin yararlanmasıydı. Mahallenin suyla birlikte elektrik kesintileri ve yangınlar da ciddi anlamda sorun teşkil ediyor. Devletin ve yetkililerin bu durum acilen el atmasını istiyoruz’’



MİLETVEKİLİ AYDIN, ‘’YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR’



Vatandaşların elektrik ve sulama suyu şikayetlerini dinleyen Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, ‘’Bugüne kadar mahallelerimiz için gerekli çalışmaları ve hizmetleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Sulama suyu ile ilgili DSİ Müdürümüz gerekli proje çalışmalarını incelesin inşallah ne gerekiyorsa yapalım. Elektrik sorununu ise en üst düzey yetkililerle görüştük gerekli çalışmalar yapılacak.