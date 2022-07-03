Aliefendi’de Orman Yangını

MUHTAR VURAL İSYAN ETTİ



Vatandaşlarla birlikte olay yerine giden Mahalle Muhtarı Rüştü Vural isyan etti. Yıllardır elektrik telleri yüzünden mahallenin defalarca yandığına dikkat çeken Vural, ‘’Tüm yetkililere elektrik telleri yüzünden defalarca dilekçe ve başvuru yaptık. Aynı sorun yıllardır devam ediyor. Vatandaşlarımla birlikte şikâyetçiyiz. Pazartesi günü gerekli işlemleri başlatacağım. Alevlerin başladığı nokta azam Dindar Çağlayan’ın evine çok yakın. Kendisi yangının elektrik tellerinden çıktığını görmüş. Artık yeter, gerekli işlemlerin başlaması için birilerinin yanarak ölmesimi gerekiyor’’ dedi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.