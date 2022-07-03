Aliefendi’de Orman Yangını
Dün gece Aliefendi Mahallesi’nde başlayan orman yangını fırtınanın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.
GÜNDEM 03.07.2022, 09:58 Meliha Yılmaz
MUHTAR VURAL İSYAN ETTİ
Vatandaşlarla birlikte olay yerine giden Mahalle Muhtarı Rüştü Vural isyan etti. Yıllardır elektrik telleri yüzünden mahallenin defalarca yandığına dikkat çeken Vural, ‘’Tüm yetkililere elektrik telleri yüzünden defalarca dilekçe ve başvuru yaptık. Aynı sorun yıllardır devam ediyor. Vatandaşlarımla birlikte şikâyetçiyiz. Pazartesi günü gerekli işlemleri başlatacağım. Alevlerin başladığı nokta azam Dindar Çağlayan’ın evine çok yakın. Kendisi yangının elektrik tellerinden çıktığını görmüş. Artık yeter, gerekli işlemlerin başlaması için birilerinin yanarak ölmesimi gerekiyor’’ dedi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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