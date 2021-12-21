Ali Akkaya’dan Eleştirilere Yanıt!

Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını 3 dönem yürüten ve halen Alanya ve Çevresi Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Alanya Şoförler Odası Başkan adayı Ali Akkaya sosyal medya üzerinde kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

TAKSİMİ SATIP ODAYA BORÇ VERDİM

Akkaya " Bazı arkadaşların sosyal medyada yazdıklarına cevap veremeden edemedim. “Odamıza aldığımız arsayı, 2 vinci satarak alındı” diyen Esad kardeşim. 2005 yılında 25 kasımda yapılan seçimler sonucunda Başkan seçildim. Ne kadar borç ve o akşam ile ilgili ne kadar yemek parası geldiğini burada yazmayacağım.(Çünkü 2018 seçimleri öncesi Damlataş Taksi Durağı ziyaretimde değerli büyüğümüz Adil Topal abimin orada rakamı telâfüz edip; bunu sağda solda konuşma deyince, bende o günden sonra yaklaşık dört yıldır telâfuz etmedim.) borç Rakamını Adil Topal abimden veya geçmişte, benim dönemimde ve halâ şuanda da muhasebeye bakan Selma Hanımdan öğrenebilirsin.(Haa söylememi istersen onu da yazarım) Seçimden sonra Akdeniz Taksi Durağında 07 H 0861 plakalı Taksimi satıp Odaya borç verdim önümü açmak için. Taksimi satıp Odaya borç verdiğimi de muhasebeden çıkartabilirsin.

ODAMIZIN TÜM ARAÇLARI '0' KM BENİM DÖNEMİMDE ALINDI

Değerli Kardeşim evet 2 vinç sattım. Birisi 1992 Model BMC FATİH, diğeride 1994 Model FORD CARGO. Birisini Antepe sattık(Satmadan önce ilçemizde faaliyet gösteren vinçcileri Odamızda toplayarak içlerinden birisinin satın almalarını istedim. Onlarda kendilerine yaramayacağını söyleyerek satın almaya yanaşmadılar. Sonunda 1994 Model FORD CARGO vinci Antep’e Birliğin iznini alarak sattık. Diğer 1992 Model BMC FATİH marka vincide İlçemizde Hurda araç alımı ile ilgilenen Murat Tekin abimize Birliğin izni alınarak satıldı. Odamıza seçilen arkadaşların ilk yaptığı icraat göreve gelir gelmez beni bu konuda Odanın bağlı bulunduğu Birlik Başkanlığına şikayet etmek olmuştur. Birlik Başkanımız Sayın Adlıhan Dere’de bu konuda kendisi bana şikayeti söylemiştir. Birgün sonrada Odamızın Başkan vekili Ali Türkyılmaz’ı aradım ve “hayırdır abi şikayet etmişsiniz” dedim. Ve ona “1994 Model Ford Cargo’yu 80 bin civarında, 1992 Model BMC’yi de 22 bin lira civarında sattığımızı, bu iki aracın kaçar paraya satıldığını muhasebeden çıkartın 5’er bin lira aşağısına alıvereyim” dedim.

Özellikle 1992 Model BMC vinç Kütürüp yolunda Alanya Televizyonunun önünde yaklaşık 1,5 yıl yattıktan sonra Murat Tekin tarafından 15.000 liraya birbaşka şahsa satılmıştır. Değerli kardeşim lafını ettiğin araçlar 30 yaşında olduğunun farkındamısın. Ayrıca bugün Odanın önünde Esnaflarımızın hizmetine sunulan Mıtsubishi Canter marka kurtarıcı, Wolksvagen marka cenaze aracı, Skoda Oktovia Makam aracı hatta motoruna kada benim dönemimde alındı ve hepsi sıfır KM alındı. Bilgin olsun.

"BEĞENMİYORLARSA 3 KATINA SATIN ALAYIM"

Arsa konusuna gelince seçilen arkadaşlarım onu da beğenmemişler(bunu da kendi yönetiminden insanlar söyledi) Benim başkanlığımdaki yönetim bu arsa için 500 küsur milyar liraya bu arsayı Odamıza kazandırdı. Söz uçar yazı kalır misali Odamız adına alınan bedelin 3 katına şahsım olarak, beğenmiyorlarsa satın almaya hazırım.

"ODAMIZI BORÇSUZ HARÇSIZ DEVRETTİK"

Ayrıca biz yönetim olarak bunları yaparken Değerli kardeşim; Üyelerimizin aidatını aldık, asla içinde bulunduğumuz yılın aidatını istemedik, asla gecikme faizi almadık, asla K Belgesi, SRC, Oda Kayıt Belgesi, İmza Sirküsü gibi kağıda küreğe ücret almadık. Esnafımızın tüm hizmetlerini bedavaya yaptık. Aidatlarını tahsil ettik bu kadar yatırımı yaptık. Ayrıca Odayı devrederken de Ayın 14’ünde seçim olmasına rağmen, ayın sonunda ödenecek Vergi ve SSK yı da ödeyerek, borçsuz harçsız kasasında nakitle Odamızı devrettik.

"BENİM ALDIĞIM MAAŞTAN YÜZDE 50 DAHA FAZLASINI ALDILAR"

Çok değer verdiğim, saygıdeğer büyüğüm, Saygıdeğer Ahmet abim. 2 maaş konusuna değinmiş ve direk beni kastederek 2 maaş alan maaşını bağışlamasını veya yardım yapmasını ifade etmiştir.

Değerli abi, ben bağış, yardım, hayır-hasanet konusunda 2 veya 3 maaş alıp almama bakmam. Onu Allah kabul etsin her zaman yapmaya çalışıyorum zaten. Çok o kadar Alanya Şoförler Odasından alınacak maaş hesabına meraklıysak Alanya Şoförler Odasından aldığım son maaş bordromu paylaşayım (4059TL) öyle 3-4 sene sonrasına gitmeye gerek yok. Şu an görevdeki arkadaşlar Sadece 3 veya 4 ay sonraki maaş bordrosunu paylaşabilsin. Eğer ki benim aldığım maaşdan, yüzde 50 den fazla değilse ben bişey bilmiyorum demektir.

"PARAYA PULA İHTİYACIM YOK"

Değerli Abi, Ben 12 yıldır Kredi Kooperatifi Başkanıyım. Bunun 8 yılında hem Kooperatif Başkanlığını hemde Oda Başkanlığını aynı anda yürüttüm. Ya Allah aşkına daha düne kadar görüşmelerimizde 2 kurumda birden Başkanlık edeceğimi bilmiyormuydunuz? Ben Şoförler Odasına maaş ve para olarak bakmadım. Her daim bu camiaya bir vefa borcum var olduğu bilinci içersinde hareket ettim. Çünkü bu camia bana Eş verdi, unvan verdi, makam verdi. Bugün Ali Akkaya Olarak tanınıyorsam bu esnaf sayesinde tanınıyorum.

Allahıma binlerce şükürler olsun, paraya pula da ihtiyacım yok." ifadelerie yer verdi.