Ali Akkaya Geziye Alanya’daki Bu Duraktan Başladı

Alanya Şoförler Odası eski Başkanı ve Başkan Adayı Ali Akkaya, seçim çalışmalarına taksiciliğe ilk başladığı durağı ziyaret ederek start verdi. 25 yıl önce taksicilik mesleğine başladığı Deniz Taksi durağındaki esnaf ile bir araya gelen Akkaya, 19 Mart 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan genel kurulda tüm taksici esnafını oy kullanmaya davet etti. Esnaf ile kahvaltı yaparak sohbet eden Akkaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İlk göz ağrım. 25 yıl önce ilk taksimin olduğu durağım Deniz Taksi’deyiz. Taksi durak gezilerimize de bismillah diyerek Deniz Taksi’den başladık. İkramları olan güzel kahvaltıları için tüm esnaf arkadaşlarıma ekibim olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Size ne kadar hizmet etsek azdır.”