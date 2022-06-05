ALGC Üyeleri ‘Yaza Merhaba’ Dedi

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), üyeleriyle buluşmaya devam ediyor. Cemiyet üyeleri Alanya’nın en popüler ve nezih işletmelerinden olan Dimçayı Klas Piknik'te 'Yaza Merhaba Kahvaltısı’nda bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Kahvaltı programına ALGC Başkanı Ferit Kesen, cemiyet üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katılım sağladı. ALGC Başkanı Ferit Kesen, kahvaltı programına katılan herkese teşekkür ederek, “Üyelerimizle buluşarak onları dinlemeye ve güzel vakit geçirmeye devam ediyoruz. Bizleri burada ağırlayan başta Klas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın ve Dimçayı Klas Piknik çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” dedi.