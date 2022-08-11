ALGC, Pulpa Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği İle Sözleşme İmzaladı

Alanya'nın yüz akı özel sağlık kuruluşlarından olan Pulpa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile ALGC arasında Özel Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında ALGC üyeleri ve aileleri, ağız ve diş muayenesi, taramalar, tetkikler ve operasyonlarda indirimli hizmet alacaklar.

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren Pulpa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlu Hekimi Dt. Umut Özkan "Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri için bir anlaşma düzenledik. Cemiyetimize hayırlı olsun" dedi.

ALGC Kurucu Başkanı Ferit Kesen ise "Üyelerimize hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Pulpa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile bir anlaşma imzaladık. Alanyamızın yüz akı özel sağlık kuruluşlarından Pulpa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden üyelerimiz ve aileleri son derece cazip şartlarda özel sağlık hizmeti alacaklar. Biz bu noktada Dt. Umut Özkan nezdinde Pulpa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Üyelerimize bu tip anlaşmalarla faydalı olmaya devam edeceğiz" dedi.