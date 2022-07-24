ALGC: 24 Temmuz gerçekten bayram olsun

Basında sansürün kaldırılışının 114. yıldönümü dolayısıyla Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Kurucular Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada "24 Temmuz Basın Bayramı" adıyla bilinen bu özel günün "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da çıkan gazeteler, Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü sansür memurlarını gazetelere sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişti. Bu olayın yıldönümü, 1948 yılında alınan bir kararla Basın Bayramı olarak ilan edildi.

24 Temmuz günü 22 yıl boyunca meslek örgütleri tarafından "Basın Bayramı" olarak kutlandı. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası medya üzerinde oluşan baskılar sonucu "Basın Bayramı" ifadesinin kaldırılmasına karar verildi. Bu gün "Geleneksel Gazeteciler Günü" ve "Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" adını aldı.

Basın ve ifade özgürlüğü, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bu özel günümüzde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözlerini tekrar hatırlatmak isteriz. Atatürk, 1923 yılında yaptığı bir konuşmada 'Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz' demektedir. Aynı yıl bir başka konuşmasında ise 'Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır' demiştir. 1929 yılındaki bir konuşmasında da 'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır' demektedir. Neredeyse 100 yıl önce söylenen bu sözler, günümüzde de her gazetecinin rehberi olmalıdır.

Türk basınındaki örtülü veya açık sansür ile otosansürün sona ermesi dileğiyle, fedakar ve cefakarca gazetecilik mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, gerçek gazetecilerin sansürle mücadelenin birer neferi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sansürün, otosansürün konuşulmadığı, mesleğimiz adına gerçekten bayram olacak 24 Temmuz'larda buluşmak umuduyla, saygılarımızı sunuyoruz."