Alara'da 3 HES iptal edildi

6 köyde yaşayan 700 kişinin imzasıyla verilen itiraz dilekçesini değerlendiren Bakanlık, Uçansu ve Alara’nın sit alanı olması nedeniyle projeleri sonlandırdı. Köylülerin başvurusu üzerine 31 Ağustos 2021’de verilen iptal kararında, “Antalya ili Gündoğmuş ilçesi Kayabükü Mahallesi civarında Alara Çayı üzerinde Hayatsu Enerji Üretim şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Hayat 1-2 Regülatörü ve HES faaliyet alanının bir kısmının 5 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen Uçansu Şelalesi Kesin Korunacak Hassas Alan içerisinde kaldığı tespit edildiğinden söz konusu projeye ait ÇED süreci 31 Ağustos 2021 tarihli yazımızla sonlandırılmıştır” denildi.

