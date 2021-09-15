Alanya’ya yağmur fırtınayla geldi

Alanya'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmura vatandaşlar ve turistler hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan apartmanların altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. İlçede perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cuma ve cumartesi Alanya’da havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Öte yandan yağmurla gelen fırtına sonrası sokaklar sulara teslim oldu. Edinilen bilgiye göre fırtınada bir çok muz ve avokado bahçesinin de hasar gördüğü belirtildi.