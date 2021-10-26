Alanya’ya sağnak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlayan hava tahminlerinde önümüzdeki günlerde havaların giderek soğuyacağı ve yağışların geleceği duyuruldu. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında düşeceği belirtildi. 30 Ekim Cumartesi gününden itibaren Alanya’ya da sağanak yağış uyarısı yapıldı.