Alanya’ya Kar Yağdı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Alanya'da yarından itibaren tam 1 hafta don olayı beklendiğini duyurarak üreticileri uyarmıştı. Şiddetli soğuklar bu gece saatlerinde Alanya'yı vurdu. Üretici gece don nöbeti tutarken sabah bazı vatandaşlar araçlarını karla kaplanmış halde buldu. Araçların üstüne günün tarihini yazarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Meteorolojinin uyarılarına göre soğuklar 6 gün daha sürecek. Bu süreçte üreticinin zirai dona karşı dikkatli olması için uyarılar yayımlandı.