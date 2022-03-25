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Alanya’ya Giderken İzlediği Video Hayatını Değiştirdi

Eskişehirli hayvansever Sami Makine, evini sokakta bulduğu 40 kedi ve 6 köpekle birlikte paylaşıyor. Küçük yaşlarda izlemiş olduğu bir video sayesinde hayvanlara yardım etmeyi kendisine görev edinen Makine, ”Hayvan sevgim çocukken Alanya’ya giderken yapmış olduğum bir yolculukta gelişti." dedi.

GÜNDEM 25.03.2022, 12:24 25.03.2022, 12:29 Zeynep Oktay
Alanya’ya Giderken İzlediği Video Hayatını Değiştirdi

Eskişehir’de 33 yaşındaki hayvansever Sami Makine, yaşamını onlarca kedi ve köpekle sürdürmekten hayli mutlu olduğunu anlattı. Makine, vaktinin tamamını da onların bakımı, ilaçları ve beslenmesi için harcıyor. Evindeki kedileri zaman içinde sahiplendirirken, kendisine getirilen yeni kedileri de evinde ağırlıyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye ve köpeğe bakan Makine, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya çalışıyor.

"İZLEDİĞİ BİR VİDEO HAYATINI DEĞİŞTİRDİ"

Küçük yaşlarda izlemiş olduğu bir video sayesinde hayvanlara yardım etmeyi kendisine görev edinen Makine, ”Hayvan sevgim çocukken Alanya’ya giderken yapmış olduğum bir yolculukta gelişti. Bir abla otobüsün içinde bana bir video izletmişti. Videoda kaza yapan bir aracın dışında yaralı hayvanlar vardı. O videoyu izledikten sonra çok etkilendim, bütün hayvanlara yardım etmek istedim” dedi.

“ÜÇ BİNDEN FAZLA HAYVANA YARDIMCI OLDUM”

Bir süredir işsiz olduğunu, ancak insanların da yardımlarıyla hayvanlara yardım etmeye devam ettiğini ve bu zamana kadar 3 binden fazla hayvana elinin dokunduğunu dile getiren hayvansever, ”Elimden gelen imkânlarla ve insanlardan alığım destek ile hayvanlar ile birlikte yaşıyorum. Bu zamana kadar 2 ya da 3 binden fazla hayvana yardımcı oldum. Sosyal medya üzerinden insanların bulmuş oldukları kedi ve köpeklere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, onlara yuva buluyorum” şeklinde konuştu.

 "TEK İSTEĞİM HAYVANLARIN MUTLU OLMASI"

Sokakta yardıma ihtiyacı olan hayvanlara evini açtığını ve tüm hayatını bu hayvanların mutlu olmasına adadığını ifade eden Sami Makine sözlerine şu şekilde devam etti: “Evde 30-40 üzerinde hayvan var, ayrıyeten tedavi görenler de var. Benim amacım ihtiyacı olan hayvanlara yardım etmek. Tek isteğim hayvanların mutlu olması. Ben hayvanların yanında huzur buluyorum. Onlarla zaman geçirdikçe kendimi çok mutlu ve enerjili hissediyorum”

"BEN KENDİMİ BUNLARA ADADIM, KİMSEYE ZARARIM YOK”

Hayvanların kötü canlılar olmadığından, yıllardır onlardan hiçbir zarar görmediğinden ve bazı insanların onları zararlı canlılar olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Makine, sözlerini şu şekilde noktaladı: “İnsanlar ‘Hayvanlar pis, hayvanlar kötü, hayvanlar hasta ediyor insanları’ diyorlar, böyle bir şey yok. Sürekli bu hayvanlarla beraberiz, onlarla yatıp kalkıyorum. Hayvanlardan hiçbir zaman zarar gelmez. İnsanlar çocuklarını zarar gelir veya ısırır diye hayvanlardan kaçırıyorlar. Zaten ısıran bir hayvan olsa ben bunlarla sokakta gezmem. Ben kendimi bunlara adadım, kimseye zararım yok”

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