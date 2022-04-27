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Alanya’ya Gelen Tur Minibüsü Alev Alev Yandı
Antalya’dan Alanya’ya turist almaya giden tur minibüsü, D-400 karayolunda hareket halindeyken alev alev yandı, sürücüsü araçtan atlayıp canını zor kurtardı. Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan minibüste zaman zaman patlamalar yaşanırken, araç kısa sürede adeta küle döndü.
GÜNDEM 27.04.2022, 16:30 Meliha Yılmaz
Antalya’dan Alanya’ya turist transferi için gitmekte olan Tahir Çapur’un kullandığı 31 ZL 051 plakalı Volkswagen marka tur minibüsü, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın hareket halindeyken yanmaya başlamasıyla birlikte aracı akaryakıt istasyonunun yakın kısmında yolun sağına çeken araç sürücüsü, araçtan atlayıp uzaklaşarak canının kurtarırken, yangın sırasında sık sık patlamalar meydana geldi. Araç sürücüsü paniğe kapılıp akaryakıt istasyonuna girmeyerek büyük bir facianın önüne geçerken, yanan araç Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
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