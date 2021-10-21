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Alanya’ya bu görüntüler yakışmıyor
Alanya’da Keykubat Plajı çamur rengine büründü.
GÜNDEM 21.10.2021, 11:26 Meliha Yılmaz
Alanya’da Keykubat Plajı çamur rengine büründü. Bölgede bulunan dereden gelen çamur rengindeki köpüklü sular denize ulaştı. Yaşanan durum üzerine turistlerin de bulunduğu plaja giden Alanya Çevre Eğitim ve Mayi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, “Allah sizin belanızı versin beyinsizler. Sondajdan sonraki suyun haliymiş. Demezler mi bu su denize gidecek” dedi.
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