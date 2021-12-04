Alanyaspor’da Grip Alarmı

Süper Lig'de bu sezonun flaş ekiplerinden olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği kritik mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligin geride kalan 14 haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 24 puan toplayan ve 5. basamakta bulunan turuncu yeşilli ekip, 4-0'lık Hatayspor galibiyeti ile çıkışa geçen Sivasspor'a Alanya'da geçit vermek istemiyor. Rakibi ile Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda taraflar 18 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Turuncu yeşilli ekip geçtiğimiz yıl oynanan karşılaşmalarda ise 2-0 ve 3-1'lik skorlarla rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

Kış aylarında olduğumuz için ciddi bir salgının olmasından dolayı takımda da zor günler yaşanıyor. Çok sayıda oyuncunun dün hastanede serum tedavisi aldığı öğrenilirken, bugün oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde Alanyaspor'daki eksik oyuncu sayısı dün yine yükseldi. Leroy Fer ve Noavis'in hastalıkları devam ediyor. Umut Güneş ve Borja da sakatlıkları, Tayfur Bingöl ise kart cezası dolayısıyla maçta forma giyemeyecek. Ancak dün akşam edinilen bilgiye göre; Emre Akbaba, Marafona ve Buluthan Bulut da dün serum tedavisi gördü. Oynayıp oynamayacakları ise bugün belli olacak. Konuk ekip Sivasspor ise Alanya'ya 6 eksikle geldi. Kırmızı beyazlı takımda sakatlıkları süren Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.