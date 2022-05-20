Alanyaspor Ve Beşiktaş Arasında Takas İddiası

Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Tayfur Bingöl'ün adı Beşiktaş ile anıldı. Alanyaspor ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Şubat'ta 2025 yılına kadar uzatan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, bir röportajında Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim" demişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Bingöl için yöneltilen bir soruya verdiği cevapla akıllarda soru işareti bıraktı. Yeni sezon transfer çalışmalarını basın toplantısı yaparak değerlendiren Çebi, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Tayfur'un "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen transfer sorusuna cevap verdi. Başkan Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında. Bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz" dedi.

SALİH UÇAN GELEBİLİR

Başkan Çebi her ne kadar "Belki gündemimize alabiliriz" dese de, siyah beyazlı ekibin yabancı sınırını da düşünerek hücum hattı için Tayfur Bingöl ile yakından ilgilendiği biliniyor. İddiaya göre; Beşiktaş yönetimi Tayfur için nabız yokladı. Alanyaspor yönetimi de başarılı futbolcu için 2,5 milyon Euro bonservis istedi. Tayfur için farklı formül arayışlarına girdiği belirtilen siyah beyazlıların, takımda fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan'ı takas için turuncu yeşilli yönetime önermek istediği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 3 gol atıp, 10 da asist kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.