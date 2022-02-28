Alanyaspor'un Altyapı Takımlarından İki Galibiyet

Turuncu yeşilli ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek grubunda 23 puana ulaştı ve ikinci sıraya yerleşti. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 5. dakikada Mutlu Karsavurdan kaydetti. Elit U17 Ligi'nin 15. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Aytemiz Alanyaspor U17 Takımı da rakibini Berkant Çekiç'in 78. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor U17 Takımı, elde ettiği bu galibiyetle 19 puana ulaştı ve 4. basamakta yer aldı.