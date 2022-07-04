Alanyaspor Sezonu Karagümrük'te Açacak

Spor Toto Süper Lig'in merakla beklenen 2022-2023 sezonu fikstür çekimi bugün akşam saatlerinde yapıldı. Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ HAFTA KONUK BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Alanyaspor ilk hafta Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Turuncu yeşilli ekip evindeki ilk maçta ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor, ilk yarının son haftası olan 19'ncu haftayı ise BAY olarak tamamlayacak.