Alanyaspor Milli Takımlara 7 Oyuncu Birden Gönderdi

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Miha Mevlja, Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou, Dünya Kupası Elemelerinde ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildiler. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için milli takımlar aday kadrolarını açıkladı. Alanyaspor'da forma giyen Mevlja, Slovenya'nın 26 Mart'ta Hırvatistan ve 29 Mart'ta Katar ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Bir diğer milli davet alan oyuncu Awaziem, Dünya Kupası Elemelerinde Nijerya'nın 25 ve 29 Mart'ta Gana ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Diedhiou ise Dünya Kupası Elemelerinde Senegal'in 25 ve 29 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

GENÇLER ÜMİT MİLLİ TAKIMA

Alanyaspor'un gelecek vaat eden genç yıldızları Umut Güneş, Oğuz Aydın, Furkan Bayır ve Erencan Yardımcı da, Türkiye Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildiler. Ümit Milli Takımımızın 25 Mart'ta İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edilen turuncu yeşilli oyuncular, yarın İstanbul'a giderek milli takım kampına katılacaklar.