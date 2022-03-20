banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Alanyaspor Milli Takımlara 7 Oyuncu Birden Gönderdi

Bu akşam sona erecek olan 30. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e bir hafta ara verilecek. Haftayı 5. basamakta tamamlamayı garantileyen Aytemiz Alanyaspor, milli takımlara 7 oyuncu birden göndererek rekor kırdı

GÜNDEM 20.03.2022, 17:40 Meliha Yılmaz
Alanyaspor Milli Takımlara 7 Oyuncu Birden Gönderdi

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Miha Mevlja, Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou, Dünya Kupası Elemelerinde ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildiler. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için milli takımlar aday kadrolarını açıkladı. Alanyaspor'da forma giyen Mevlja, Slovenya'nın 26 Mart'ta Hırvatistan ve 29 Mart'ta Katar ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Bir diğer milli davet alan oyuncu Awaziem, Dünya Kupası Elemelerinde Nijerya'nın 25 ve 29 Mart'ta Gana ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Diedhiou ise Dünya Kupası Elemelerinde Senegal'in 25 ve 29 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

GENÇLER ÜMİT MİLLİ TAKIMA

Alanyaspor'un gelecek vaat eden genç yıldızları Umut Güneş, Oğuz Aydın, Furkan Bayır ve Erencan Yardımcı da, Türkiye Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildiler. Ümit Milli Takımımızın 25 Mart'ta İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edilen turuncu yeşilli oyuncular, yarın İstanbul'a giderek milli takım kampına katılacaklar.

Yorumlar (0)
banner49
banner52
13
az bulutlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Kasımpaşa 30 38
13. Galatasaray 30 39
14. Kayserispor 30 38
15. Gaziantep FK 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 25
19. Balıkesirspor 27 14
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 29 34
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 29 27
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19