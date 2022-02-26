Alanyaspor, Konya'yı Ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları, dün akşam oynanan Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçları ile başladı. Ligde 40 puanla 7. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, zorlu maçta yarın 49 puanla uzun süredir ligi 2. sırada götüren İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz pazar lider Trabzonspor'u konuk eden ve rakibine karşı ağır bir mağlubiyet alan turuncu yeşilli ekip, Konyaspor maçına 3 puan hedefiyle hazırlandı. Oba'da Konyaspor engelini aşarak Trabzonspor yenilgisini unutturmak isteyen Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Kritik maç öncesi Alanyaspor'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken, Noavis ve Efkan Bekiroğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki oyuncu Konyaspor maçında kart görmeleri halinde, 28. haftada oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecekler. Konuk ekip Konyaspor'da ise kart cezalısı Hadziahmetovic dışında eksik bulunmuyor. Cikalleshi, Bytyqi ve Soner Dikmen de sarı kart sınırında bulunuyor.