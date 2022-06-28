Alanyaspor, Genç Gurbetçiye İmzayı Attırdı!

Genç yıldız keşfetmekte artık usta olan Alanyaspor yönetimi, Almanya'dan yeni bir yıldız adayını daha takıma kazandırdı. Turuncu yeşilli yönetim, geçtiğimiz günlerde her konuda anlaştığı gurbetçi oyuncu Yusuf Mert Torlak'a bugün 5 yıllık imza attırdı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer sezonunu genç futbolcu Mert Yusuf Torlak ile açtıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Öncelikle Mert Yusuf'a Alanyaspor'a hoş geldin diyorum. Kendisi orta sahada oynuyor. Gelecek vaad eden bir futbolcu. Burada abileri ile birlikte gelişimini sürdürecek. Mert Yusuf'un Alanyaspor'da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

TARAFTARLARA MESAJ: HAZIR OLUN!

Alanyaspor'un 19 yaşındaki yeni transferi Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor'u seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. Torlak, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. En doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" dedi. Taraftarlara da mesaj yollayan Mert Yusuf Torlak, "Taraftarlarımız hazır olsun" dedi.