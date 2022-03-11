Alanyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini duyurdu. Aytemiz Alanyaspor'un 13 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına Volkan Bayarslan atandı. Bu sezon Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda da 3'er maç yöneten deneyimli hakem, Alanyaspor'un bugüne kadar 11 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Kritik maçta Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.