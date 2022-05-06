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Alanyaspor'dan Teşekkür
Aytemiz Alanyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının sponsorları, Alanya'nın önemli turizm işletmelerinden olan Adin Beach Otel ve Haydarpasha Palace Otel oldu.
GÜNDEM 06.05.2022, 08:29 Meliha Yılmaz
Turuncu yeşilli kulüp de bir teşekkür mesajı yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağımız Adana Demirspor maçının deplasman sponsorlarımız Adin Beach Otel ve Haydarpasha Palace Otel oldu. Adin Beach ve Haydarpasha Palace otellerinin yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine teşekkür ederiz."
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