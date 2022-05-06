Alanyaspor'dan Teşekkür

Turuncu yeşilli kulüp de bir teşekkür mesajı yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağımız Adana Demirspor maçının deplasman sponsorlarımız Adin Beach Otel ve Haydarpasha Palace Otel oldu. Adin Beach ve Haydarpasha Palace otellerinin yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine teşekkür ederiz."