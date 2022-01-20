Alanyaspor'dan Hatayspor'a yarım düzine gol!
Süper Lig'in 22'nci haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın hat-trick, genç yıldız Oğuz Aydın'ın da duble yaptığı maçta rakibini 6-0 mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in hafta içi mesaisinde gol oldu yağdı. Ligin 22'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan turuncu yeşilli ekip, rakip ağlara tam yarım düzine (6) gol bıraktı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçta rakibine 5-0 mağlup olan Alanyaspor, bu akşam Alanya'da oynanan maçta 6-0'lık skorla galip gelerek rövanşı almasını bildi. Alanyaspor'un efsane oyuncularından Emre Akbaba maçta 3 gol atarak hat-trick yaparken, Eduardo Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a attı. Turuncu yeşilli takımın sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiğin genç yıldız Oğuz Aydın da 75'de oyuna girdi, 77 ve 80. dakikalarda 2 gol birden atarak duble yaptı. Elde ettiği bu bol gollü galibiyetle ligde 2'de 2 yapan Alanyaspor 35 puana yükselirken, Hatayspor ise 35 puanda kaldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|20
|20
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11