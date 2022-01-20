Alanyaspor'dan Hatayspor'a yarım düzine gol!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in hafta içi mesaisinde gol oldu yağdı. Ligin 22'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan turuncu yeşilli ekip, rakip ağlara tam yarım düzine (6) gol bıraktı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçta rakibine 5-0 mağlup olan Alanyaspor, bu akşam Alanya'da oynanan maçta 6-0'lık skorla galip gelerek rövanşı almasını bildi. Alanyaspor'un efsane oyuncularından Emre Akbaba maçta 3 gol atarak hat-trick yaparken, Eduardo Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a attı. Turuncu yeşilli takımın sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiğin genç yıldız Oğuz Aydın da 75'de oyuna girdi, 77 ve 80. dakikalarda 2 gol birden atarak duble yaptı. Elde ettiği bu bol gollü galibiyetle ligde 2'de 2 yapan Alanyaspor 35 puana yükselirken, Hatayspor ise 35 puanda kaldı.