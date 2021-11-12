Alanyaspor'dan çift idman

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, 20 Kasım'da oynayacağı kritik Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün çift idman yaparak sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri Zimbitlik idman sahasında sabah kuvvet, kondisyon ve ağırlık çalışması yapan turuncu yeşilliler, akşam yapılan antrenmanda ise oyunsal ve taktiksel çalışma yaptılar. Her iki idmanda da oyuncuları ile birebir ilgilenen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zaman zaman futbolcularına uyarılarda bulundu. Dün yapılan çift antrenmana milli takımlarda bulunan Umut Güneş, Diedhiou ve Awaziem katılmadı. Antrenman sonunda ise doğum günü olan Fatih Aksoy'un yeni yaşı kutlandı. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.