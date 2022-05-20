Alanyaspor Bu Düğünde Buluştu

Manzarası ile ünlü olan Kurşunlu Seyir Restaurant'ın ev sahipliği yaptığı düğüne, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu, Hüseyin Girenes, Muzaffer Barcın, Genel Sekreter Mevlüt Görücü, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güler, Mehmet Ali Işık, Fatih Kurşun, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavusoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli, futbolcular, Genel Müdür Serkan Daldal, Kulüp Müdürü Mehmet Karasoy ve personel katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Başkan Çavuşoğlu, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.