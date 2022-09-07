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Alanya’nın Yeni Hal Müdürü Gazi Öten Oldu

Alanya’nın yeni Hal Müdürü Gazi Öten oldu.

GÜNDEM 07.09.2022, 12:51 Mihriye Özkan
Alanya’nın Yeni Hal Müdürü Gazi Öten Oldu

Alanya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile Alanya Hal Müdürü değişti. Halit Parlayüksel’in yerine Gazi Öten atandı. Halit Parlayüksel’in Konaklı Hal’e görevlendirildiği öğrenildi.

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