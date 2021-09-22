Alanya’nın yeni emniyet müdürü göreve başladı
Alanya’nın yeni Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat göreve resmen başladı.
GÜNDEM 22.09.2021, 11:16 YEDİ GÜN HABER
Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın Sivas İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak atanmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Kenan Patat göreve getirilmişti. Patat, geçtiğimiz günlerde Gaziler Günü etkinliklerine katılarak göreve başlamıştı. Yeni müdür Patat, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, görevine resmen başlamış oldu.
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