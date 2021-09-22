Alanya’nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın Sivas İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak atanmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Kenan Patat göreve getirilmişti. Patat, geçtiğimiz günlerde Gaziler Günü etkinliklerine katılarak göreve başlamıştı. Yeni müdür Patat, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, görevine resmen başlamış oldu.