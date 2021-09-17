Alanya’nın yeni emniyet müdürü belli oldu
Alanya’daki görev süresini dolduran eski ilçe emniyet müdürü Alper Avcı’nın Sivas’a atanmasının arından boşalan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına getirilen isim belli oldu.
GÜNDEM 17.09.2021, 14:42 Zeynep Oktay
Alanya’da 4 yıllık görev süresini dolduran Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı geçtiğimiz haftalarda Sivas’a İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Avcı’nın yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat getirildi.
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