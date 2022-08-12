Alanya’nın Yeni Başhekimine İade-İ Ziyaret

Ziyarette Başhekim Karahan, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’e hastanenin mevcut durumu ve projeleri ile ilgili bilgiler aktardı. İlçeye sağlık alanında kazandırılmak istenilen hizmetler ve yeni yapılanma ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Doç. Dr. Karahan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik olarak Alanya’ya yeni sağlık hizmetlerini kazandıracağımıza inancım sonsuz” dedi.