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Alanya’nın Yeni Başhekimine İade-İ Ziyaret
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan’a iade- i ziyarette bulundu.
GÜNDEM 12.08.2022, 14:52 Mihriye Özkan
Ziyarette Başhekim Karahan, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’e hastanenin mevcut durumu ve projeleri ile ilgili bilgiler aktardı. İlçeye sağlık alanında kazandırılmak istenilen hizmetler ve yeni yapılanma ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Doç. Dr. Karahan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik olarak Alanya’ya yeni sağlık hizmetlerini kazandıracağımıza inancım sonsuz” dedi.
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