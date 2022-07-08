Alanya’nın Tevfik Hocası Hayatını Kaybetti

Bir süredir demans ile mücadele eden 83 yaşındaki Tevfik Hacıhamdioğlu, durumunun ağırlaşması sonrası doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yedigün Haber, merhum Tevfik Hacıhamdioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

ACI HABERİ KOÇAK DUYURDU

Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran Eczacı Murat Levent Koçak, “Hayatımda çok önemli ve değerli bir yere sahip olan, Alanya folkloru ve kültürü konusunda çok büyük hizmetleri ve eserleri bulunan emekli öğretmen, müze araştırmacısı Tevfik Hoca’nın (Hacıhamdioğlu) vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yeri doldurulmaz ulu bir çınarı kaybettik. Birlikte başlayıp tamamlayamadığımız çalışmayı bitirmek artık şart oldu. Mekanı cennet olsun. Evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

"Alanya’nın kültür abidesi Tevfik Hocamızı (Hacıhamdioğlu) kaybettik"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter hesabından yaptığı "Alanya’nın kültür abidesi Tevfik Hocamızı (Hacıhamdioğlu) kaybettik. Alanya Folkloru, yörük kültürü ve müzeciliği konusunda çok büyük hizmetleri ve eserleri olan Emekli Öğretmen, Müzeci, Araştırmacı Tevfik hocamıza Allah’tan rahmet, Alanyamıza sabır ve başsağlığı dilerim" paylaşımı ile üzüntüsünü dile getirdi.