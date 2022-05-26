Alanya’nın Marka Oteline 2 Ödül Birden
Alanya’nın marka otelleri arasında yer alan Granada Luxury Resort & SPA, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iki ödül birden aldı.
GÜNDEM 26.05.2022, 12:17 Zeynep Oktay
Alanya’nın en çok tercih edilen otellerinden olan Granda Luxury Resort & SPA önemli bir başarıya daha imza attı. SGK tarafından belirlenen, 2021 yılı içinde en çok sigortalı personel çalıştırdığı ve yine aynı yıl içerisinde bünyesinde en çok kadın istihdamını sağlayan Granada, iki ödülü birden almaya hak kazandı. Alanya’nın önemli iş insanlarından turizmci Hacı Uçtan ve ekibi büyük başarısı ile dikkatleri çekti. SGK tarafından verilen ödülleri iş insanı Hacı Uçtan’ın oğlu Hamdi Uçtan aldı.
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