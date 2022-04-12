Alanya’nın Hekimleri Turnuvadan Birincilikle Döndü

Antalya Türk Tabipler Birliğinin hekimler arasında düzenlediği futbol turnuvasında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Asistan Doktor Ahmet Kır ;” Hekimler olarak zor günlerden ve durumlardan geçtik. Bu organizasyon bizlere moral ve motivasyon verdi. 5 takım halinde gerçekleşen bu turnuva biz hekimler için güzel bir aktivite oldu. Sportmenlik çerçevesinde gerçekleşen bu organizasyonda rekabetten çok dostluk ön plandaydı. Hekimlerin kaynaşmasına katkı sağlayan turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hekimlerimizin değerinin bilindiği günlere ulaşmak temennisiyle sağlıklı günler diliyorum “dedi.