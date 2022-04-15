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Alanya’nın 30 Yıllık Rüyası Ne Zaman Gerçekleşecek?

Anadolu'daki kayak merkezlerinin 2021-2022 kış sezonunda 10 milyona yakın turist ağırlaması, Alanya'nın 30 yıllık rüyası olan ve yapımı yılan hikayesine dönen Akdağ Kayak Merkezi Projesi tekrar gündeme geldi. Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü Başkanı Handan Aydemir "İhalenin eli kulağında. Alanya, Rusya ve Almanya'dan projeye talip yatırımcılar var" dedi. Turizmciler ise "Artık bitsin" diyor.

GÜNDEM 15.04.2022, 12:14 15.04.2022, 12:21 Meliha Yılmaz
Alanya’nın 30 Yıllık Rüyası Ne Zaman Gerçekleşecek?

Türkiye’nin dört bir tarafındaki kayak merkezleri, uzun pistleri, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktiviteleriyle 2021-2022 kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin tercihi oldu. Açıklanan verilere göre, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi 100 bin, Bursa Uludağ Kayak Merkezi 2 milyon, Çankırı Ilgaz Kayak Merkezi 150 bin, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 2 milyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 300 bin, Karabük Keltepe Dağı Kayak Merkezi 25 bin, Gümüşhane Zigana Dağı 100 bin, Elazığ Hazar Baba Dağı Kayak Merkezi 30 bin, Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi 315 bin, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi 400 bin, Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi 20 bin, Bingöl Hesarek Dağı Kayak Merkezi 200 bin, Artvin Mersivan Dağı Kayak Merkezi 11 bin, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 1.8 milyon misafir ağırladı. Anadolu’nun kayak merkezlerinin sezonu dolu dolu geçirmesinin ardından Alanya’nın ‘Akdağ Kayak Merkezi Projesi’ yeniden gündeme geldi.

‘İHALEYİ KİMİN KAZANDIĞINI KONUŞABİLECEĞİZ’

Çalışmalarda hiçbir sorun olmadığını belirten Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü Başkanı Handan Aydemir, “Projede hiçbir sekte yok. Sadece projenin uzamasının tek sebebi, Akdağ’ın Türkiye’de uygulanan ilk prosedüre denk gelmesi. Önceden tesis yapımında istenen Çığ Önleme Projesi, bu defa proje aşamasında istendi. Ülkemizde meydana gelen çığ olaylarının ardından devletimiz artık daha temkinli davranıyor. Bundan sonraki bütün projeler için de bu prosedür geçerli olacak ama ilk kez Akdağ Kayak Projesi buna denk geldi. Çığ Önleme Projesi için de çok hassas davranıyorlar ve bu nedenle biraz gecikti. ‘Akdağ hayal oldu’ gibi bir şey söz konusu değil. Elimizde bir proje var ve bu revize edilen bir proje. Daha önceleri bir projeden dahi bahsedilmiyordu. Mevcutta bir sıkıntı çıkmazsa gelecek aylarda ihaleyi kimin kazandığını konuşabiliriz. Çünkü ihaleyi alan kişi için belli bir süre tanınır ve o süre içinde tamamlanması istenir. Bizim için önemli olan bu ihaleyi kimin aldığını konuşabilmemiz. Alanya’dan, Rusya ve Almanya’dan şimdiden projeye talip iş insanları var. Akdağ projesinde ihaleye girebilmek için ciddi anlamda talep var” dedi.

‘ÇALIŞMALARIN HIZLANMASI ALANYA İÇİN ÖNEMLİ’

Akdağ'ın, turizm hareketliliği ve sezonu 12 aya çıkarmak için önemli bir proje olduğunu belirten ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, “Zaman zaman gündeme gelen ve misafir çeşitliliğini artırmak için yapılması gerekenlerden biri de var olan kaynaklarımızı değerlendirmek. Aslında Akdağ Projesi de bunlardan biri. Özellikle bu sene kış aylarının daha sert geçmesi ile yine dikkatleri üzerine topladı ve yapılan çalışmalar sorgulanmaya başladı. Evet ulaşım ve diğer altyapı hizmetlerinin ulaştığı bir Akdağ, sezon dışı diye adlandırdığımız dönemi değerlendirme açısından önemli. Bu hizmetlerin tamamlanması ile yatırımcının dikkatini çekebilir. Bunun örneklerini de eşdeğer yerlerin kış aylarında gördüğü ilgiyle görebiliyoruz. Pandemi döneminin de artık sona erdiğini düşünürsek, çalışmaların sonuç alacak şekilde hızlanması Alanya’nın bundan sonraki turizm yolculuğunda seyahat hareketliliğini 12 aya çıkarması açısından önemli. Ayrıca yerel halk da bu projeden faydalanabilecek” diye konuştu.

‘BİZLER NEDEN BUNDAN PAY ALMAYALIM?’

Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise “Maalesef Alanya’mızda yıllardır çözülemeyen sorunlardan bir tanesi de Akdağ Kayak Merkezi Projesi’dir. Her kış dönemi gündeme gelmesine ve defalarca girişimde bulunulmasına rağmen bir neticeye ulaşılamaması bizleri üzmektedir. Geçtiğimiz kış ayında ciddi seviyede kar tuttuğu gözlemlenen Akdağ’ın, bir an önce ilgili kurumlarca kullanılabilir hale getirilmesini istiyoruz. Bu sayede bir nebze de olsa kış turizmine bu sayede katkı sağlayacaktır. Yakınımızda bulunan Davraz Kayak Merkezi, ciddi sayıda misafir ağırlıyor. Bizler de neden bundan bir pay almayalım?” ifadelerini kullandı.

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