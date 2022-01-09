Alanyalı üreticileri yakından ilgilendiriyor!

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin 2021/7 nolu Tebliğ kapsamında yüzde elli hibe desteği için 2022 yılı başvurularının başladığını bildirdi.

‘ÜRETİCİLERİMİZİN ELDEN TESLİM ETMESİ GEREKİYOR’

İlçe Müdürü Rüzgar,“Bireysel sulama sistemlerine destek müracaatları 10 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başladı. Üreticilerimiz başvurularını dosya halinde tek nüsha olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Sistemleri yatırım konuları kapsamında yüzde 50 hibe desteğinden yararlandırılacak sulama sistemleri şunlar:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Üreticilerimiz 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Bakanlığımız tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla belirtilen yatırım konularında başvuru yapılabileceklerdir” ifadelerini kullandı.