Alanyalı Üreticiler Canından Bezdi

Başkan Hilmi Sevilgen ‘Hırsızlara tavsiyemdir’ başlığı ile yayınladığı paylaşımda aynen şu ifadeleri kullandı: “Canından bezen üreticiler artık sabaha kadar bahçelerinde nöbet tutuyorlar. Jandarma ekipleri mahalle ve bahçe aralarında devamlı olarak dolaşıyor. Son olarak güpe gündüz bahçesinin bir tarafından üretici diğer tarafından da hırsızın toplamaya başladığı avokado bahçesinin ortasında karşılaşan bahçe sahibi ve hırsızı jandarma ekipleri yakaladı ve ceza evini boyladı. Benim anlamadığım bir nokta var sen hırsızsın biz ne kadar yapma desek yine yapacaksın ama artık branşlaştınız mı niye devamlı avokado çalıyorsunuz. Gidin başka bir şey çalın. Şuan herkes teyakkuzda. Bi nefes alalım millet yayladan indi bahçede nöbet tutuyor. Allah muhafaza bazıları silahlı nöbette karşılaşmanız her iki taraf için hiç de hoş olmaz. Bir de şunu izah edeyim yapılan hırsızlık genelde aynı mahallenin insanları tarafından yapılmakta olduğunu gördük.”