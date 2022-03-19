Alanyalı Turizmciye Bir Umut Da Alman Pazarından
Önce koronavirüsle ardından da savaşla sarsılan Alanya turizmi eski günlere döneceği zamanı iple çekiyor. Çok kan kaybeden Alanya turizmi için ilk müjde İskandinav pazarından Detur ile geldi. Şimdi ise bir başka güzel gelişme Alman pazarından geldi. Thomas Cook'un iflasının ardından bu şirketin Almanya'daki tur operatörlerini satın alan ANEX Grubu, Öger Tours ve Bucher Reisen'in ardından Neckermann'ı da yeniden sektöre döndürüyor.
Önümüdeki yıl 60. yılını kutlayacak olan Neckermann Reisen'in ilk hedef destinasyonlarının şu anda etkileştirildiği, Bistro Portal aracılığıyla Girit ve Rodos'a rezervasyon yapılabildiği bildirildi. Şimdi ise Alanyalı turizmcinin gözü önümüzdeki süreçte destinasyonlarını arttırması beklenen şirketin Alanya'ya düzenleyeceği seyahatlerde. Neckermann'ın tam kapasite faaliyetlere ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.
Sektöre geri dönen Neckermann'ın logosu da değişti. Büyük 'N' harfinin ortasında Neckerman Reisen yazılı logonun yerini, yine mavi fon üzerinde sarı renk 'N' ve onun yanındaki Neckermann Travel yazısı ve ANEX'in logosu aldı.
ALANYA'YA İSKANDİNAV UMUDU DOĞMUŞTU
Bugün sabah saatlerinde açıklanan değerlendirme ile Alanyalı turizmciye İskandinav umudu da doğmuştu. Turizm şirketleri mevcut planlarında revizyona giderken Alanya'da dünyanın konuştuğu politik-ekonomik gelişmelerin tatil taleplerine nasıl yansıyacağı da merak konusu. Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden Detur Global, uzmanı olduğu İskandinavya pazarına gerek deneyimi gerekse ayrıcalıklı ürün paketleriyle damgasını vurmuş durumda. Erken rezervasyon dönemi satışlarında 2019 rakamlarının çok üzerinde artış yakalayan tur operatörünün 2022 yaz sezonu öncesi son satış performansını Detur Global Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CMO) Yiğit Tezel değerlendirdi. Tezel açıklamalarında "Şubat ayının ortalarına kadar 2019 satışlarımızın yüzde 80 üzerine çıktık. Bu dönemde çok başarılı bir yükseliş grafiği yakaladığımızı söyleyebilirim. Ukrayna’da yaşanan gelişmeler görece olarak satışları etkiledi ancak bizim özellikle Türkiye’ye dönük satışlarımız 2019 seviyelerinde devam ediyor." dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Galatasaray
|29
|38
|11. Kayserispor
|30
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19