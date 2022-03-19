Alanyalı Turizmciye Bir Umut Da Alman Pazarından

Önümüdeki yıl 60. yılını kutlayacak olan Neckermann Reisen'in ilk hedef destinasyonlarının şu anda etkileştirildiği, Bistro Portal aracılığıyla Girit ve Rodos'a rezervasyon yapılabildiği bildirildi. Şimdi ise Alanyalı turizmcinin gözü önümüzdeki süreçte destinasyonlarını arttırması beklenen şirketin Alanya'ya düzenleyeceği seyahatlerde. Neckermann'ın tam kapasite faaliyetlere ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Sektöre geri dönen Neckermann'ın logosu da değişti. Büyük 'N' harfinin ortasında Neckerman Reisen yazılı logonun yerini, yine mavi fon üzerinde sarı renk 'N' ve onun yanındaki Neckermann Travel yazısı ve ANEX'in logosu aldı.

ALANYA'YA İSKANDİNAV UMUDU DOĞMUŞTU

Bugün sabah saatlerinde açıklanan değerlendirme ile Alanyalı turizmciye İskandinav umudu da doğmuştu. Turizm şirketleri mevcut planlarında revizyona giderken Alanya'da dünyanın konuştuğu politik-ekonomik gelişmelerin tatil taleplerine nasıl yansıyacağı da merak konusu. Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden Detur Global, uzmanı olduğu İskandinavya pazarına gerek deneyimi gerekse ayrıcalıklı ürün paketleriyle damgasını vurmuş durumda. Erken rezervasyon dönemi satışlarında 2019 rakamlarının çok üzerinde artış yakalayan tur operatörünün 2022 yaz sezonu öncesi son satış performansını Detur Global Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CMO) Yiğit Tezel değerlendirdi. Tezel açıklamalarında "Şubat ayının ortalarına kadar 2019 satışlarımızın yüzde 80 üzerine çıktık. Bu dönemde çok başarılı bir yükseliş grafiği yakaladığımızı söyleyebilirim. Ukrayna’da yaşanan gelişmeler görece olarak satışları etkiledi ancak bizim özellikle Türkiye’ye dönük satışlarımız 2019 seviyelerinde devam ediyor." dedi.