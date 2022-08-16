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Alanyalı Turizmciden Yatırım İsyanı
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, yeni turizm yatırımlarının artırılması yerine mevcut olanı daha efektif pazarlamak ve kişi başına geliri yükseltmek olması gerektiğini söyledi.
GÜNDEM 16.08.2022, 09:27 Meliha Yılmaz
Yılın ilk 6 ayında teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14 bin 413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapılmasını eleştiren Güneş, “Hedef yeni yatırımlar yerine mevcut olanı daha efektif pazarlamak, kişi başına geliri arttırmak ve bölgesel olarak eskimiş tesisleri teşvikten yararlandırarak yenilemek olmalı. Sistem daha kontrolsüz büyümenin getirdiği dengesizliği dengeye oturtamamışken bu yeni yatırımları anlamakta güçlük çekiyorum. Hadi bu kadar ilave yatırımı yapıyor, yaptırıyorsunuz. Gelecek yıl ne kadar uçak planlaması var? Kaynak pazarlarda gerçekten bir talep artışı var mı? Rusya ve Ukrayna savaşı bitecek mi? İşletmelerde çalışacak personeli nereden ve nasıl bulmayı düşünüyorsunuz?” diye konuştu.
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