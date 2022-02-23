banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Alanyalı Turizmci Diken Üstünde

Ekonomisi turizme bağlı Alanya’nın korktuğu başına geldi. Alanyalı turizmciler Rusya-Ukrayna arasındaki son gelişmeler nedeniyle adeta diken üstünde

GÜNDEM 23.02.2022, 09:42 Meliha Yılmaz
Alanyalı Turizmci Diken Üstünde

Tüm dünya, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelere kilitlendi. Rusya-Ukrayna savaşını başlatacak fitili Vladimir Putin ateşledi. Batılı güçler Ukrayna'nın işgalini durdurmak için Rusya'yı ağır ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor.

Rus ordusuna "barış gücü" olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı veren Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya yardım çağrısında bulunurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. ABD'den ise gerilimi yükseltecek bir "işgal" açıklaması geldi. Öte yandan Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verdi.

2022 sezonunu umutla bekleyen Alanyalı turizmciler en önemli iki pazarı arasında yaşanan gerilim nedeniyle endişeli. Alanya turizm sektörü temsilcileri bu sürecin turizm sektörüne etkilerini Yeni Alanya’ya değerlendirdi.

‘ŞU ANDA BIÇAK SIRTINDA YÜRÜYOR GİBİYİZ’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “ Türkiye’nin hangi tarafta yer aldığı ya da taraf tutup tutmadığı, yaptırım uygulayıp uygulamadığı gibi durumlar, devlet büyüklerimizin demeçleri şu anda ekstra önem kazandı. Hem Rusya hem Ukrayna çok önemli iki pazarımız. Herhangi bir hareket bize pazar kaybettirebilir. Rusya’da ve Ukrayna’da yaşayan, tanıtım faaliyetlerimiz için görüştüğümüz kişiler bazen bize devletimizin açıklamaları sebebiyle tepki gösteriyor ya da teşekkür ediyor. Yani bıçak sırtında yürüyor gibiyiz şu anda. Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımların hepsi Rusya’yı maddi yönden çöküşe götürme amaçlı, bu yaptırımların uygulanması halinde insanların alım gücü düşecek ve zaten tatile çıkamayacaklar. Ya da Rusya’nın çıkarlarına uymayan bir hareketimizde, Türkiye’ye tatile gelmeleri yasaklanacak. Bağımlı olduğumuz pazarları kaybetmemiz, Alanya turizmini son derece olumsuz etkiler. Pandemiden dolayı zaten çok zarar gördük, bir de bu krizi kaldıramayız. Dış politikamızın, turizm sektörünün geleceği düşünülerek oluşturulması dileğimiz. Umarız bu gerilim ve savaş en kısa sürede biter. Hepimiz rahat bir nefes alırız” ifadelerini kullandı.

‘GERİLİM ALANYA TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLER’

Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi olan Incoming temsilcilerinden Cengiz Topçu, “Her şeyden önce savaş ihtimali bile Rusya ve Ukrayna’dan çıkışları olumsuz etkiler. Bu gerilimin yumuşaması en büyük beklentimiz ancak olumlu sinyaller gelmiyor. Rusya’ya uygulanacak ekonomik ambargoların sonucu da tatil planları yapanların önemli bir kısmının bunu tekrar gözden geçirmesine sebep olacak. Ülkede yaşanacak ekonomik belirsizliğin özellikle Rusya'da yaptırımların da etkisiyle hissedilir olabileceği öngörülüyor. Bu da bir şekilde tatil imkânı yakalayan orta ve alt gelir gruplardan gelecek misafirlerin rezervasyonlarını iptal veya yeni rezervasyon yaptırmamasına yol açacak. Gelişmeleri sektör yakından takip ediyor. Tam da olumlu baktığımız bir sezon öncesi kaynak pazarlarımızda böyle bir sorun çıkması sektör paydaşlarını endişeli bekleyişe itiyor. Bütün beklentimiz bir an önce ne olacaksa olup bitmesi. Belirsizlik paydaşları daha fazla yıpratıyor” dedi.

‘ALANYA’DA CİDDİ KRİZE YOL AÇAR’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan ve birçok ülkenin müdahil olduğu gelişmeler ülkemiz ve Alanya’mız için çok büyük önem arz etmektedir. Yaratacağı siyasi krizlerin yanı sıra uygulanacağı söylenen ağır ekonomik yaptırımlar tabii ki Rusya için handikap yaratacak. Doğal olarak Rus halkı ekonomik şartlarda kendi paralarının değer kaybından büyük ölçüde etkilenecek. Tatil harcamaları ve benzeri ekstra tüketim anlayışına olumsuz yansımaları olacaktır. Ekonomisi kötüleşen ülkenin halkı gerek kendi inisiyatifleriyle, gerek devlet baskısıyla tatillerinden vazgeçerler. Alanya olarak bizlerin asla istemeyeceği sıkıntılara, krizlere yol açar” diye konuştu.

'YAPTIRIMLAR TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLER'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Rusya’ya uygulanacak ekonomik yaptırımların turizm sektörüne de olumsuz etkileri olur" dedi.

Yorumlar (0)
banner49
banner52
12
gök gürültülü hafif yağmurlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15