Alanyalı Turizmci Diken Üstünde

Tüm dünya, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelere kilitlendi. Rusya-Ukrayna savaşını başlatacak fitili Vladimir Putin ateşledi. Batılı güçler Ukrayna'nın işgalini durdurmak için Rusya'yı ağır ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor.

Rus ordusuna "barış gücü" olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı veren Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya yardım çağrısında bulunurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. ABD'den ise gerilimi yükseltecek bir "işgal" açıklaması geldi. Öte yandan Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verdi.

2022 sezonunu umutla bekleyen Alanyalı turizmciler en önemli iki pazarı arasında yaşanan gerilim nedeniyle endişeli. Alanya turizm sektörü temsilcileri bu sürecin turizm sektörüne etkilerini Yeni Alanya’ya değerlendirdi.

‘ŞU ANDA BIÇAK SIRTINDA YÜRÜYOR GİBİYİZ’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “ Türkiye’nin hangi tarafta yer aldığı ya da taraf tutup tutmadığı, yaptırım uygulayıp uygulamadığı gibi durumlar, devlet büyüklerimizin demeçleri şu anda ekstra önem kazandı. Hem Rusya hem Ukrayna çok önemli iki pazarımız. Herhangi bir hareket bize pazar kaybettirebilir. Rusya’da ve Ukrayna’da yaşayan, tanıtım faaliyetlerimiz için görüştüğümüz kişiler bazen bize devletimizin açıklamaları sebebiyle tepki gösteriyor ya da teşekkür ediyor. Yani bıçak sırtında yürüyor gibiyiz şu anda. Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımların hepsi Rusya’yı maddi yönden çöküşe götürme amaçlı, bu yaptırımların uygulanması halinde insanların alım gücü düşecek ve zaten tatile çıkamayacaklar. Ya da Rusya’nın çıkarlarına uymayan bir hareketimizde, Türkiye’ye tatile gelmeleri yasaklanacak. Bağımlı olduğumuz pazarları kaybetmemiz, Alanya turizmini son derece olumsuz etkiler. Pandemiden dolayı zaten çok zarar gördük, bir de bu krizi kaldıramayız. Dış politikamızın, turizm sektörünün geleceği düşünülerek oluşturulması dileğimiz. Umarız bu gerilim ve savaş en kısa sürede biter. Hepimiz rahat bir nefes alırız” ifadelerini kullandı.

‘GERİLİM ALANYA TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLER’

Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi olan Incoming temsilcilerinden Cengiz Topçu, “Her şeyden önce savaş ihtimali bile Rusya ve Ukrayna’dan çıkışları olumsuz etkiler. Bu gerilimin yumuşaması en büyük beklentimiz ancak olumlu sinyaller gelmiyor. Rusya’ya uygulanacak ekonomik ambargoların sonucu da tatil planları yapanların önemli bir kısmının bunu tekrar gözden geçirmesine sebep olacak. Ülkede yaşanacak ekonomik belirsizliğin özellikle Rusya'da yaptırımların da etkisiyle hissedilir olabileceği öngörülüyor. Bu da bir şekilde tatil imkânı yakalayan orta ve alt gelir gruplardan gelecek misafirlerin rezervasyonlarını iptal veya yeni rezervasyon yaptırmamasına yol açacak. Gelişmeleri sektör yakından takip ediyor. Tam da olumlu baktığımız bir sezon öncesi kaynak pazarlarımızda böyle bir sorun çıkması sektör paydaşlarını endişeli bekleyişe itiyor. Bütün beklentimiz bir an önce ne olacaksa olup bitmesi. Belirsizlik paydaşları daha fazla yıpratıyor” dedi.

‘ALANYA’DA CİDDİ KRİZE YOL AÇAR’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan ve birçok ülkenin müdahil olduğu gelişmeler ülkemiz ve Alanya’mız için çok büyük önem arz etmektedir. Yaratacağı siyasi krizlerin yanı sıra uygulanacağı söylenen ağır ekonomik yaptırımlar tabii ki Rusya için handikap yaratacak. Doğal olarak Rus halkı ekonomik şartlarda kendi paralarının değer kaybından büyük ölçüde etkilenecek. Tatil harcamaları ve benzeri ekstra tüketim anlayışına olumsuz yansımaları olacaktır. Ekonomisi kötüleşen ülkenin halkı gerek kendi inisiyatifleriyle, gerek devlet baskısıyla tatillerinden vazgeçerler. Alanya olarak bizlerin asla istemeyeceği sıkıntılara, krizlere yol açar” diye konuştu.

'YAPTIRIMLAR TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLER'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Rusya’ya uygulanacak ekonomik yaptırımların turizm sektörüne de olumsuz etkileri olur" dedi.